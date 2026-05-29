Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Μπιανκόν η Λανς

Ο 26χρονος αμυντικός εμφανίζεται στη μεταγραφική λίστα της γαλλικής ομάδας για το καλοκαίρι. 

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό το προσεχές καλοκαίρι, με ομάδες της Ligue 1 να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien», η Λανς έχει ξεχωρίσει τον 26χρονο στόπερ και εξετάζει σοβαρά την προοπτική απόκτησής του. Όπως αναφέρεται, η περίπτωσή του αποτελεί προσωπική επιλογή του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου, Ζαν-Λουίς Λεκά, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Το συμβόλαιο του Γάλλου αμυντικού με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, κάτι που σημαίνει πως η Λανς θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία και με τους «ερυθρόλευκους» σε περίπτωση επίσημης προσέγγισης. Ο Μπιανκόν έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Τρουά, Μονακό και Νότιγχαμ, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα το 2023.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει καταγράψει 64 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και το Σούπερ Καπ, ενώ δεν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας για το Conference League.

