Στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στη Βουδαπέστη βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τις ανάγκες του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν (30/5, 19:00). 

Το παρών στο φετινό μεγάλο τελικό του Champions League θα δώσει ο σούπερ σταρ του NBA και της Εθνικής ομάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη μάχη ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν με φόντο την κούπα.

Μέσω δημοσίευσης στο Instagram, ο Γιάννης έκανε τη δική του πρόβλεψη για τη μεγάλη αναμέτρηση, με τον πίνακα που κρατούσε να γράφει 2-1 υπέρ των «κανονιέρηδων».

https://www.instagram.com/p/DY66xuNFUvw/
