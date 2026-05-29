Ολυμπιακός: Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι

«Όχι» σε πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ της Ατλέτικο Παραναένσε για τη μετακίνηση του Ροντινέι είπε ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία.

Οι «ερυθρόλευκοι» υπολογίζουν κανονικά τον MVP των playoffs για τη νέα σεζόν και δεν διαπραγματεύονται την παραχώρησή του αυτή τη στιγμή.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ροντινέι ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο της επιστροφής στην πατρίδα του, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν ήταν προετοιμασμένος να τον χάσει.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό πέντε γκολ και έξι ασίστ.