ΑΕΚ για την απώλεια του πατέρα του Φλιώνη: «Κουράγιο αρχηγέ»
Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ με ανακοίνωσή της στάθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Φλιώνη ο οποίος «έχασε» τον πατέρα του με αιφνίδιο τρόπο.
Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Δημήτρης Φλιώνης και η οικογένειά του, καθώς ο αρχηγός της ΑΕΚ «έχασε» αιφνιδίως τον πατέρα του.
Η ΑΕΚ έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας:
«Η οικογένεια της "Βασίλισσας" εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος "έφυγε" αιφνιδίως από τη ζωή.
Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.
Κουράγιο, Αρχηγέ!».