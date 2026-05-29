ΑΕΚ για την απώλεια του πατέρα του Φλιώνη: «Κουράγιο αρχηγέ»

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Δημήτρης Φλιώνης και η οικογένειά του, καθώς ο αρχηγός της ΑΕΚ «έχασε» αιφνιδίως τον πατέρα του.

Η ΑΕΚ έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας:

«Η οικογένεια της "Βασίλισσας" εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος "έφυγε" αιφνιδίως από τη ζωή.

Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.

Κουράγιο, Αρχηγέ!».