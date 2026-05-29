Ο Ολυμπιακός βρήκε τον νέο... Ελ Κααμπί!

Μεταγραφικό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στο στρατόπεδο του Ολυμπιακός ο Ταουφίκ Μπενταγιέμπ, ο οποίος σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα ενίσχυσης των «ερυθρόλευκων» για την επόμενη σεζόν.

Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή χρονιά στη Γαλλία με τη φανέλα της Τρουά, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο Μπενταγιέμπ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της κατηγορίας, καθώς μετρά 20 γκολ και 3 ασίστ σε 31 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Οι εμφανίσεις του έχουν δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή αγορά, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, βλέποντάς τον ως επένδυση για το μέλλον αλλά και άμεση λύση στο σκοράρισμα.

Ολυμπιακός και Πόρτο στην πρώτη γραμμή

Σύμφωνα με διεθνές ρεπορτάζ, πέρα από τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκονται επίσης η Αλαβές, η Λανς και η Πόρτο.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, οι δύο ομάδες που έχουν φτάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο επαφών είναι ο Ολυμπιακός και η Πόρτο, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή ανήκουν στην «Union Touarga Sport», η οποία φέρεται να έχει θέσει συγκεκριμένους όρους για την παραχώρησή του.