ΟΦΗ: Τέλος ο Σενγκέλια!

Παρελθόν από τον ΟΦΗ αποτελεί ο Λέβαν Σενγκέλια, όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Η περίπτωση του Γεωργιανού είναι διαφορετική από όσες βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς του έγινε πρόταση για παραμονή και υπήρχε απόλυτη ταύτιση απόψεων για συνέχιση της κοινής πορείας με τους Κρητικούς, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του.

Ο 30χρονος μέτρησε συνολικά 75 παιχνίδια με τους Ομιλήτες, σκοράροντας έξι γκολ, ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Λέβαν Σενγκέλια.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα μας, όχι μόνο χάρη στην καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και λόγω της αγωνιστικής του ποιότητας και των υψηλού επιπέδου ικανοτήτων του.

Παράλληλα, ξεχώρισε για τον χαρακτήρα, τις αξίες, το ήθος του, καθώς και για τον επαγγελματισμό που επιδείκνυε καθημερινά τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων.

Levan, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου στον ΟΦΗ και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»

