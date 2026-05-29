Roland Garros: Ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββάτου η Μαρία Σάκκαρη

Την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα (No.114) αντιμετώπιζει η Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Roland Garros με τον αγώνα τους να ανοίγει το πρόγραμμα στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου.

H Mαρία προκρίθηκε ύστερα από πέντε χρόνια στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης και θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση στους «16» του Grand Slam μετά από τέσσερα χρόνια!

Σάκκαρη και Χβαλίνσκα θα συναντηθούν για δεύτερη φορά στην καριέρα τους, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αναδεικνύεται νικήτρια στη μια και μοναδική μάχη που έχουν δώσει.

Η νικήτρια θα παίξει στη φάση των «16» με Ντιάν Παρί ή Αμάντα Ανισιμόβα.

Court Philippe Chatrier

13:00

• Φλάβιο Κομπόλι [10] - Λέρνερ Τιέν [18]

• Νταϊάν Παρί - Αμάντα Ανισίμοβα [6]

Όχι πριν τις 17:00

• Κόκο Γκοφ [4] - Αναστασία Ποτάποβα [28]

Όχι πριν τις 21:15

• Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ [4] - Μπράντον Νακασίμα [31]

Court Suzanne Lenglen

12:00

• Ίβα Γιόβιτς [17] - Ναόμι Οσάκα [16]

• Αρίνα Σαμπαλένκα [1] - Ντάρια Κασάτκινα

• Μοΐς Κουαμέ - Αλεχάντρο Τάμπιλο

• Ζάιμε Φαρία - Φράνσις Τιάφοου [19]

Court Simonne Mathieu

12:00

• Μαρία Σάκκαρη - Μάγια Χβαλίνσκα

Όχι πριν τις 14:00

• Ματέο Μπερετίνι - Φρανσίσκο Κομεσάνια

• Βικτόρια Εμπόκο [9] - Μάντισον Κις [19]

Court 14

12:00

• Φρανσίσκο Σερούντολο [25] - Ζάκαρι Σβάιντα

• Άννα Καλίνσκαγια [22] - Καμίλα Οσόριο

• Ματέο Αρνάλντι - Ραφαέλ Κολινιόν

Court 7

Όχι πριν τις 13:00

• Ντιάν Σνάιντερ [25] - Ολεκσάντρα Ολιινίκοβα

• Χουάν Μανουέλ Σερούντολο - Μαρτίν Λανταλούθε