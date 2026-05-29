Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στην Κύπρο με νέο φετινό ρεκόρ - Δείτε βίντεο με το σπουδαίο άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβασε κι άλλο την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο άλμα εις μήκος με νέα «πτήση» στην Κύπρο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και «πέταξε» στο ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting στο Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού με νέο φετινό ρεκόρ στα 8.49μ.

Ο Έλληνας δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με οκτάμετρα άλματα χωρίς όμως να βρει καν βαλβίδα στο πάτημα. Στη συνέχεια έκανε κάποιες διορθώσεις με τον Γιώργο Πομάσκι και έφτασε τα 8.29μ στην τέταρτη προσπάθεια, 8.19μ στην πέμπτη και το σπουδαίο 8.49μ στην έκτη και τελευταία.

Ο Τεντόγλου με αυτή την εμφάνιση βελτίωσε το 8.46μ που είχε κάνει από το Diamond League της Σιαμέν λίγες μέρες νωρίτερα και παραμένει στο Νο1 του κόσμου για το 2026, αφήνοντας πίσω του τον Γκέρσον Μπαλντέ με το 8.46μ στον κλειστό.

Μάλιστα, το 8.49μ είναι η έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και η καλύτερή του μετά το ατομικό ρεκόρ των 8.65μ στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 2024.

