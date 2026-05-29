Λουίς Ενρίκε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί, πιο δυνατό το κίνητρό μας από πέρυσι»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, μίλησε για τον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ (30/5, 19:00) και προέτρεψε τους παίκτες του να απολαύσουν πλήρως τον αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός:

Για το έργο του Μίκελ Αρτέτα: «Δεν εκπλήσσομαι. Ειδικά φέτος, άξιζαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν η πιο συνεπής ομάδα." Αν δεν κάνω λάθος, αυτή θα είναι η έβδομη χρονιά του με την Άρσεναλ, μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το είδος της ομάδας που έχει χτίσει».

Τους δύο αγώνες στα ημιτελικά με την Μπάγερν: «Προτιμούσα, αποκλειστικά και μόνο για το αποτέλεσμα, θα έλεγα το 5-4 επειδή κερδίσαμε. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, απόλαυσα όλους τους αγώνες μας αυτή τη σεζόν στο Champions League. Νομίζω ότι δείξαμε σε αυτούς τους οκτώ αγώνες (νοκ άουτ) τι είδους ομάδα είμαστε. Δείξαμε πολλά, κυριαρχήσαμε, υποφέραμε επίσης. Φτάσαμε σε έναν δεύτερο τελικό Champions League, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για κάθε ομάδα και ιστορικό για εμάς».

Το ξεκίνημα από την προετοιμασία: «Αν μιλάμε για προπονήσεις, κάναμε αυτό που κάνουμε πάντα, προσπαθήσαμε να βρούμε απαντήσεις. Είχαμε χρόνο να αναλύσουμε τον αντίπαλό μας. Τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχουμε παίξει μαζί τους τα τελευταία δύο χρόνια. Υπάρχουν πάντα λεπτομέρειες που μπορούμε να βελτιώσουμε. Όσο για τη διαχείριση ενός τελικού, αυτό είναι πάντα διαφορετικό. Αύριο (Σάββατο), οι παίκτες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το είδος αγώνα. Είναι απαραίτητο γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα παίξεις άλλον.

Εάν είναι πιο ανήσυχος από πέρυσι: «Σε αυτόν τον τελικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί. Αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Εάν οι δηλώσεις Αρτέτα (σ.σ. «θα γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης») αποτελούν κίνητρο: «Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο από το να παίζεις σε έναν τελικό Champions League. Τα υπόλοιπα είναι απλώς στρατηγική. Θα δούμε αύριο ποιος είναι ο καλύτερος. Παραμένω συγκεντρωμένος στην ομάδα μου».

Για τα κίνητρα πέρυσι και φέτος: «Το κίνητρο της κατάκτησης ενός δεύτερου Champions League στη σειρά είναι ακόμα πιο δυνατό».