Τελικός Champions League: Οι τέσσερις λόγοι για την αλλαγή ώρας

Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη θα διεξαχθεί στις 19:00 και όχι στις 22:00, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο λόγος είναι ότι η UEFA αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην καλύτερη οργάνωση των ομάδων και των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και σε λόγους που αφορούν την τηλεθέαση.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε στις 28 Αυγούστου και θα ισχύει για όλους τους επόμενους τελικούς του Champions League.

Οι 4 λόγοι της αλλαγής ώρας

1. Καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους: Όσοι έχουν ταξιδέψει στην πόλη που φιλοξενεί τον τελικό, έχουν καλύτερη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και στις πτήσεις επιστροφής, καθώς η λήξη του αγώνα και η ολοκλήρωση των εορτασμών στο γήπεδο, θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τα μεσάνυχτα.

2. Η συνέχιση των εορτασμών: Όσοι είδαν από κοντά τον τελικό, θα μπορούν να συνεχίσουν την βραδιά τους κάπου αλλού, συζητώντας για τα όσα έζησαν πριν από λίγες ώρες. Κάτι που θα βοηθήσει στο να μεγαλώσει το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης στην πόλη.

3. Άνοιγμα στις μικρές ηλικίες: Για πολλά παιδιά το 22:00, ήταν πολύ αργά για να καθίσουν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Πλέον όμως, με το 19:00, αυτό αλλάζει και πλέον όλοι μπορούν να τον παρακολουθήσουν άνετα. Είτε live, είτε μέσω τηλεόρασης.

4. Η αγορά της Ασίας: Η νέα ώρα έναρης βοηθά στο να μεγαλώσει το κοινό του τελικού στις χώρες της Ασίας, που είναι μια μεγάλη και σημαντική αγορά για την UEFA.