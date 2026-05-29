Ο παντοκράτορας Παναθηναϊκός είναι ο εφιάλτης του και το ομολόγησε ο ίδιος ο Μπαρτζώκας!

Ξέρεις τι είναι να έχεις πάρει την τέταρτη Ευρωλίγκα σαν Ολυμπιακός να είσαι προπονητής του και να μην μπορείς να την χαρείς; Να στην έχουν κάνει δώρο και εσύ στην πρώτη συνέντευξη μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας να σε ρωτάνε για την Ρεάλ και να απαντάς για τον Παναθηναϊκό;

Το λες και σύνδρομο κατωτερότητας, το λες και κόμπλεξ, το λές εμμονή σε κάθε περίπτωση δείχνει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν σε βλέπει Μπαρτζώκα, ούτε εσένα, ούτε την ομάδα σου. Ο Ολυμπιακός έφθασε με 100-0 διαιτησία και όλη την Ευρώπη να έχει ξεσηκωθεί στην τέταρτη Ευρωλίγκα. Ούτε καν τον Αλβέρτη δεν έφθασε που μόνος του έχει πέντε Ευρωλίγκες. Το πότε θα φθάσει τα 7 αστέρια, που έχει ράψει ο Παναθηναϊκός από το 2024, το έχει απαντήσει η γνωστή γιαγιά στα social media. Όταν θα έχουμε γίνει σκελετοί.

Θα πει κάποιος. Και τι σου κάνει εντύπωση από αυτά, που είπε ο Μπαρτζώκας; Σωστό και αυτό. Είναι ο κατάλληλος προπονητής στην κατάλληλη ομάδα. Ψεύτες χρόνια τώρα έχουν μάθει στο ψέμα και την προπαγάνδα. Το ωραίο είναι, ότι σε όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τον Παναθηναϊκό, οι απαντήσεις έχουν δοθεί με ηχηρό τρόπο και μία βόλτα να κάνεις στο διαδίκτυο τις βρίσκεις μπροστά σου.

Είπε ότι η FIBA ζήτησε συγγνώμη για την τάπα του Βράνκοβιτς και το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού. Την μεγαλύτερη τάπα Μπαρτζώκα στην έχει ρίξει ο συγχωρεμένος, αλλά τεράστιος δημοσιογράφος Φίλλιπος Συρίγος, που είχε πει για την φάση εκείνη, ότι θα ήταν σκάνδαλο αν δεν έπαιρνε τη νίκη ο Παναθηναϊκός, διότι είχε κολλήσει το χρονόμετρο όταν έχασε την μπάλα ο Γιαννάκης και είχε τελειώσει ο χρόνος. Και φυσικά ποτέ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη η FIBA, αλλά τόσα ψέμματα λες, άλλο ένα δεν τρέχει και τίποτα.

Η δήλωση-ανέκδοτο του Μπαρτζώκα, είναι ότι αυτοί ποτέ δεν μιλάνε για βολές. Πατάς βολές και Αγγελόπουλος στο διαδίκτυο και βλέπεις ένα μπλουζάκι με τους αριθμούς 18-2, που φόραγε ο Αγγελόπουλος το 2012, για να διαμαρτυρηθεί με αυτό τον τρόπο για τις βολές σε έναν από τους τελικούς της προηγούμενης χρονιάς. Νέος διασυρμός-απάντηση, που δείχνει και αυτό το ψέμμα.

Μετά είπε ο Μπαρτζώκας, ότι αυτοί πάντα συγχαίρουν τον αντίπαλο, όταν χάνουν. Εδώ κρατάω την κοιλιά μου από τα γέλια. Το 2019 δεν ….πρόλαβαν να συγχαρούν τον αντίπαλο, διότι αποχώρησαν από το γήπεδο στο ΟΑΚΑ ΣΤΟ -15. Και μετά με περηφάνια έπαιξαν στην Α2 και έγραψαν μία ωραία ιστορία με τον Ολυμπιακό στην Α2.

Κάθε λέξη του και ένα ψέμμα. Το κόμπλεξ του αμέτρητο. Ο παντοκράτορας τον έχει κάνει κομπλεξικό. Λογικό αν δεις τους αριθμούς. Διπλάσιοι οι τίτλοι του παντοκράτορα απέναντι στην ομάδα του Μπαρτζώκα, που έχει πάρει με σκάνδαλο την τέταρτη Ευρωλίγκα της ομάδας του Πειραιά και ο παντοκράτορας Παναθηναϊκός έρχεται στον ύπνο του σαν εφιάλτης και δεν το αντέχει, το ομολογεί. Περιμένω με ενδιαφέρον τις επόμενες δηλώσεις του Μπαρτζώκα, για να μου φτιάξει την ημέρα και να γελάσω. Και τη νέα σεζόν θα αποκατασταθεί η τάξη και θα γελάμε πιο πολύ με τις δηλώσεις του συμπλεγματικού Μπαρτζώκα.