Εμμανουήλ Καραλής: Ξεπέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Έπεσε άτσαλα στα 6.15, αλλά σηκώθηκε (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6 μέτρα στο ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting στο Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού.

Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις τη δεύτερη εμφάνισή του στη φετινή περίοδο του ανοιχτού στίβου για να ξεπεράσει ξανά το φράγμα των 6 μέτρων.

Στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού, ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ εντυπωσίασε το κοινό στο Τσίρειο Στάδιο, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση τα 6.00μ. Και το έκανε για 20ή φορά στην καριέρα του.

Ο Καραλής δοκίμασε ακόμη ψηλότερα, τοποθετώντας τον πήχη στα 6.15μ., επίδοση που θα τον έφερνε στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο.

Πραγματοποίησε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και στη συνέχεια επέλεξε να σταματήσει, εξηγώντας πως αισθάνθηκε κόπωση μετά τα συνεχόμενα άλματα.

Μάλιστα, στην πρώτη του προσπάθεια έπεσε πολύ άτσαλα, προκαλώντας ανησυχία, αλλά γρήγορα φρόντισε να σηκωθεί και να σηκώσει τα χέρια του δείχνοντας πως είναι καλά.

