Άγριο ξέσπασμα Σκαριόλο: «Άντε γαμ..., παίξτε για τη Ρεάλ» - Χειρονομία από τον Γιουρτσέβεν (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει φανερά επηρεασμένη από τον τρόπο που της στέρησαν το τρόπαιο της Euroleague στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Μετά την ήττα από την Μπασκόνια, ακολούθησε μία ακόμα, αυτή τη φορά στην έδρα της Μανρέσα με 94-87, με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν να αποβάλλεται στην τρίτη περίοδο και να κάνει χειρονομία προς τον οπαδούς των γηπεδούχων που τον αποδοκίμαζαν.

Λίγο αργότερα διαδραματίστηκε ένα ακόμα επεισόδιο.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν έξαλλος με τους παίκτες του για την εικόνα που έδειχναν στο παρκέ και σε ένα τάιμ άουτ ξέσπασε κατά πάντων.

«Ξυπνήστε, εδώ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει να κάνει με την απόδοσή σας, αλλά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γαμώτο! Δεν με ενδιαφέρει αν δεν είστε καλά. Άντε γ@μ…τε, παίξτε για τη Ρεάλ», φώναζε ο Σκαριόλο εκτός εαυτού.

