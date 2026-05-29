· Ρεάλ Μαδρίτης

Άγριο ξέσπασμα Σκαριόλο: «Άντε γαμ..., παίξτε για τη Ρεάλ» - Χειρονομία από τον Γιουρτσέβεν (vid)

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξέσπασε κατά των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στην ήττα από την Μανρέσα - Αποβλήθηκε ο Ομέρ Γιουρτσέβεν

Άγριο ξέσπασμα Σκαριόλο: «Άντε γαμ..., παίξτε για τη Ρεάλ» - Χειρονομία από τον Γιουρτσέβεν (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει φανερά επηρεασμένη από τον τρόπο που της στέρησαν το τρόπαιο της Euroleague στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Μετά την ήττα από την Μπασκόνια, ακολούθησε μία ακόμα, αυτή τη φορά στην έδρα της Μανρέσα με 94-87, με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν να αποβάλλεται στην τρίτη περίοδο και να κάνει χειρονομία προς τον οπαδούς των γηπεδούχων που τον αποδοκίμαζαν.

Λίγο αργότερα διαδραματίστηκε ένα ακόμα επεισόδιο.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν έξαλλος με τους παίκτες του για την εικόνα που έδειχναν στο παρκέ και σε ένα τάιμ άουτ ξέσπασε κατά πάντων.

«Ξυπνήστε, εδώ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει να κάνει με την απόδοσή σας, αλλά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γαμώτο! Δεν με ενδιαφέρει αν δεν είστε καλά. Άντε γ@μ…τε, παίξτε για τη Ρεάλ», φώναζε ο Σκαριόλο εκτός εαυτού.

Δείτε το βίντεο:

COMMENTS
LATEST NEWS
23:50 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο: Υπέγραψε στον Πανιώνιο ο Μάναλης

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Ξανά στα… σαλόνια η Μόντσα

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η νέα εποχή έφτασε: Αγώνας του MLS καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κινητό! (vids)

22:53 CHAMPIONS LEAGUE

Ο Αρτέτα απέναντι στο παρελθόν του: Η σύνδεση Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ (pics)

22:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άγριο ξέσπασμα Σκαριόλο: «Άντε γαμ..., παίξτε για τη Ρεάλ» - Χειρονομία από τον Γιουρτσέβεν (vid)

22:23 ΣΠΟΡ

Roland Garros των εκπλήξεων: Αποκλείστηκε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς

22:14 ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: Ξεπέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Έπεσε άτσαλα στα 6.15, αλλά σηκώθηκε (vid)

22:00 CHAMPIONS LEAGUE

Τελικός Champions League: Μεγάλη «δίψα» στην Παρί για το 2ο σερί - Όσα είπαν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος

21:40 OPINION

Ο παντοκράτορας Παναθηναϊκός είναι ο εφιάλτης του και το ομολόγησε ο ίδιος ο Μπαρτζώκας!

21:32 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οριστικοποιήθηκαν οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό του Europa League

21:20 ΣΠΟΡ

Χάντμπολ: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

21:12 CHAMPIONS LEAGUE

Τελικός Champions League: Οι τέσσερις λόγοι για την αλλαγή ώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας