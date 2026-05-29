Τελικός Champions League: Μεγάλη «δίψα» στην Παρί για το 2ο σερί - Όσα είπαν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ, επέμενε μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει του τελικού Champions League με την Άρσεναλ (30/5-19:00), για τον ιστορικό χαρακτήρα που θα είχε αυτό το δεύτερο συνεχόμενο κορυφαίο τρόπαιο για την ομάδα του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, για δέκα λεπτά πίσω από τα μικρόφωνα- δέκα ντροπαλά λεπτά όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L’ Equipe- φάνηκε συγκεντρωμένος, και έκρινε τον εαυτό του «στο 100%» της ετοιμότητας

«Η Άρσεναλ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το είδαμε με τη νίκη της στην Premier League ή στη League Phase του Champions League. Αξίζουν να βρίσκονται εδώ, αξίζουν που κέρδισαν την Premier League, είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, καλή στην επίθεση, καλή στην άμυνα, πολύ δυνατή στις στημένες φάσεις, όλος ο κόσμος το ξέρει. Ο προπονητής Μικέλ Αρτέτα έκανε τεράστια δουλειά. Δεν ήταν εύκολο γι' αυτόν στην αρχή, αλλά άξιζε να κερδίσει την Premier League».

Και συνέχισε: «Η "Χρυσή Μπάλα" δεν άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που είμαι ή που παίζω. Έχω πολύ περισσότερες ευθύνες από τότε που έφτασα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Προσπαθώ να είμαι καλός στα μεγάλα και στα μικρά παιχνίδια. Έχω πάντα αυτή την επιθυμία να κερδίζω με αυτόν τον σύλλογο, με αυτό το ρόστερ. Μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα ατομικά τρόπαια έρχονται μετά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τα ομαδικά τρόπαια και να κάνουμε τον σύλλογο χαρούμενο».

Η Παρί Σεν Ζερμέν φτάνει στον τελικό της Βουδαπέστης για να υπερασπιστεί τον τίτλο της:

«Θέλουμε πάντα να παίζουμε στα τέλη Μαΐου στον τελικό. Ήμασταν όλοι χαρούμενοι πέρυσι, ήταν μια ιστορική βραδιά για την Παρί Σεν Ζερμέν Έχουμε ένα νεανικό γκρουπ που έχει πραγματικά πολλές φιλοδοξίες, δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ. Μπορεί να είναι κάτι το ιστορικό. Θα μείνουμε συγκεντρωμένοι, έχουμε μια μεγάλη ομάδα απέναντί μας», σημείωσε.

Είπε επίσης ότι «ο Λουίς Ενρίκε είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που είχα στην καριέρα μου. Με έκανε να προοδεύσω πολύ, με ή χωρίς την μπάλα. Όσο μεγαλώνεις, τόσο παίρνεις εμπειρία. Έχω επίσης απίστευτους παίκτες γύρω μου, αυτό βοηθάει λίγο παραπάνω», διαβεβαίωσε ότι «δεν φοβήθηκα ότι θα χάσω αυτόν τον τελικό. Είχα δέκα-δεκαπέντε μέρες για να προετοιμάσω αυτόν τον τελικό. Το τεχνικό τιμ διαχειρίστηκε πολύ καλά τη σεζόν. Νιώθω στο 100%, η ομάδα είναι έτοιμη, προετοιμάσαμε αυτή τη συνάντηση με ηρεμία. Ελπίζουμε ότι αυτό το ματς θα πάει καλά».

Και κατέληξε:«Απολαμβάνουμε όλες αυτές τις στιγμές, είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε ένα νεανικό γκρουπ που θέλει να κερδίζει τρόπαια. Πεινάμε για όλα αυτά τα τρόπαια. Είμαστε ανταγωνιστές. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλοι παίκτες, πρέπει να κερδίζουμε αυτά τα τρόπαια».

Από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρκίνιος υποστήριξε ότι το κίνητρο των Παριζιάνων ήταν ακόμη ισχυρότερο από πέρυσι.

«Πέρυσι είχαμε πει ότι κανείς δεν μπορούσε να πεινάει για τίτλους περισσότερο από εμάς και το δείξαμε επίσης στο γήπεδο. Το ίδιο κάναμε και φέτος. Μόλις γευτείς μια τέτοια στιγμή, θέλεις τόσο πολύ να τη ζήσεις ξανά. Θυμάμαι ακόμα το συναίσθημα στα αποδυτήρια μετά από εκείνον τον τελικό. Πρέπει να πεινάμε για νίκες. Υπάρχουν οπαδοί που έρχονται με το αυτοκίνητο για εμάς. Αυτή είναι και η περίπτωση του πατέρα μου. Το κίνητρο, η δίψα, η φιλοδοξία να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο... Τίποτα δεν άλλαξε. Είναι ίσως ακόμα πιο έντονο επειδή το έχουμε ήδη γευτεί», τόνισε.

Αυτός είναι ο τρίτος του τελικός στο Champions League, ο δεύτερος ως αρχηγός:

«Είναι πάντα το ίδιο συναίσθημα, το ίδιο κίνητρο. Ακόμα κι αν το έχουμε ξαναζήσει, παραμένουμε άνθρωποι. Αυτές είναι στιγμές σημαντικές, δύσκολες, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας. Πέρυσι, η συζήτηση είχε επικεντρωθεί στο πώς να διαχειριστούμε όλο αυτό. Το ίδιο έγινε και τώρα. Δεν αλλάξαμε τίποτα, συνεχίσαμε να δουλεύουμε όπως κάναμε πάντα.»

Και συνέχισε μιλώντας για τον Λουίς Ενρίκε:

«Από τότε που ήρθε ο Λουίς Ενρίκε, έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους: τη φιλοσοφία του, τη στρατηγική του, και αυτό πέτυχε. Έτσι πείθεις τους παίκτες, όχι μόνο με λόγια. Γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ. Έχουμε έναν προπονητή που βλέπει τα πράγματα πολύ καθαρά. Όχι μόνο την τακτική. Μας προετοιμάζει συναισθηματικά και σωματικά. Διαχειρίστηκε καλά τον χρόνο παιχνιδιού και τον χρόνο ξεκούρασης. Είναι ένας προπονητής πολύ υψηλού επιπέδου. Ελπίζουμε να μείνουμε για πολύ καιρό μαζί του στην Παρί Σεν Ζερμέν.»

Για την Άρσεναλ είπε:

«Τους έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να παίζεις κόντρα στην Άρσεναλ. Σε ένα παιχνίδι δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα: στημένες φάσεις, άμυνα, επίθεση... Αν κοιτάξετε την πορεία μας –Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μπάγερν– αντιμετωπίσαμε δυσκολίες αλλά δηλώσαμε παρόντες και ξέραμε να προσαρμοστούμε. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να γίνουν αποφασιστικές και γι' αυτές έχουμε προετοιμαστεί.»

Σε ερώτηση, σε ποιο βαθμό το Παγκόσμιο Κύπελλο που έρχεται μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον τελικό, σημείωσε:

«Δεν μπορείς να κατεβάσεις ταχύτητα, είναι ένας τελικός Champions League. Δεν παίζεις σε τέτοιο ματς κάθε χρόνο, ακόμα κι αν αυτός είναι ο δεύτερος δικός μας. Υπάρχουν παίκτες που δουλεύουν σε όλη τους την καριέρα χωρίς να έχουν αυτή την ευκαιρία. Ακόμα κι αν υπάρχει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αμέσως μετά, όλη η ενέργειά μας είναι στραμμένη σε αυτό το παιχνίδι.»

Και κατέληξε μιλώντας εκτός από το σύνολο στο ατομικό ταλέντο των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν:

«Η δύναμη της ομάδας μας είναι ότι ο κίνδυνος έρχεται από παντού. Βλέπουμε παίκτες που ξέρουν να κάνουν τα πάντα στο γήπεδο, με καλή συνεννόηση και κίνηση. Αυτό είναι που μετέδωσε ο Λουίς Ενρίκε στους παίκτες. Έχουμε την τύχη να έχουμε παίκτες που δίνουν τα πάντα για την ομάδα. Και νομίζω ότι οι οπαδοί πρέπει να είναι χαρούμενοι όταν βλέπουν ότι τα δίνουν όλα. Ο "Κβάρα" και ο Ουσμάν αξίζουν πραγματικά την προβολή που παίρνουν, επειδή κάνουν μια πολύ καλή σεζόν.»