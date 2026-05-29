ΠΑΟΚ: Οριστικοποιήθηκαν οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό του Europa League

Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο στην Κύπρο και ο ΠΑΟΚ έμαθε οριστικά τους πιθανούς αντιπάλους του στον 2ο προκριματικό του Europa League.

Τους πιθανούς αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League έμαθε οριστικά ο ΠΑΟΚ.

Η Πάφος επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Λεμεσού, μπήκε στους ισχυρούς και έριξε στους ανίσχυρους τη Σέριφ Τίρασπολ. Έτσι, οι Μολδαβοί ή η ομάδα που θα τους αποκλείσει στον πρώτο προκριματικό θα είναι μεταξύ των υποψηφίων αντιπάλων του «Δικεφάλου».

Την περασμένη Τρίτη (26/05) η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέκτησε το Κύπελλο στο Ισραήλ απέναντι στην πρωταθλήτρια Χαποέλ Μπερ Σεβά, τοποθετήθηκε στους ισχυρούς και μετατόπισε στο γκρουπ των ανίσχυρων τη Ντιναμό Κιέβου.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Χάμαρμπι (Σουηδία)

Ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ Σπλιτ

Ο νικητής του ζευγαριού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο νικητής του ζευγαριού της Ντιναμό Κιέβου

Ο νικητής του ζευγαριού της Σέριφ Τίρασπολ

Πότε θα μάθει αντίπαλο και πότε θα παίξει

Η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League θα γίνει στις 17 Ιουνίου. Τα πρώτα παχινίδια θα διεξαχθούν στις 23 Ιουλίου και οι επαναληπτικοί μία εβδομάδα αργότερα (30/07).

