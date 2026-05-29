Roland Garros των εκπλήξεων: Αποκλείστηκε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Αλκαράθ απών, ο Σίνερ έμεινε εκτός και τώρα ήρθε η σειρά του Σέρβου να αποκλειστεί από τη συνέχεια του Grand Slam, από τον 19χρονο Ζοάο Φονσέκα. 

Οι «βόμβες» δεν σταματούν στο Roland Garros. Το Grand Slam της Γαλλίας, έχει μετατραπεί σε τουρνουά των εκπλήξεων. Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν έτσι κι αλλιώς εκτός λόγω προβλήματος, ο Γιανίκ Σίνερ «λύγισε» την Πέμπτη και την Παρασκευή (29/5) ήρθε η σειρά του Νόβακ Τζόκοβιτς να τερματίσει τη φετινή του παρουσία.

Αιτία στάθηκε ο εντυπωσιακός, Ζοάο Φονσέκα. Ο 19χρονος Βραζιλιάνος, Νο.30 στον κόσμο, απέκλεισε τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών. Επιστρέφοντας από το 0-2 σε έναν εκπληκτικό αγώνα που διήρκησε σχεδόν 5 ώρες (4 ώρες και 53 λεπτά).

Ο «Νόλε» είχε πάρει τα δύο πρώτα σετ με 6-4, 6-4, για να «απαντήσει» ο Φονσέκα με δικά του κερδισμένα (6-3, 7-5, 7-5). Αγώνας διαφήμιση του τένις και πρόκριση του νεαρού στους «16» του Roland Garros. Κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η επίδοση είναι ιστορική για τον 19χρονο, καθώς γίνεται ο πρώτος τέτοιες ηλικίας που νικά τον Τζόκοβιτς σε μεγάλο τουρνουά και μόλις ο δεύτερος που γυρίζει αγώνα με τον Σέρβο να προηγείται 2-0 σετ. Το είχε κάνει στο Roland Garros ο Αυστριακός, Γιούργκεν Μέλτζερ, πριν από 16 χρόνια!

Με τον Αλκαράθ να μη συμμετέχει και τους αποκλεισμούς Σίνερ και Τζόκοβιτς, θα υπάρχει νέος πρωταθλητής στο Roland Garros.

