«Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Γκουίντο Ροντρίγκες»

Στο μεταγραφικό «κάδρο» του Ολυμπιακού βάζουν οι Τούρκοι τον Γκουίντο Ροντρίγκες, με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ να αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν την περίπτωση του έμπειρου Αργεντινού μέσου.

Ο 32χρονος χαφ, που έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τη Βαλένθια, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φέρεται να βρίσκεται στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξετάζει λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ροντρίγκες είναι διεθνής με την Εθνική Αργεντινής, μετρώντας 30 συμμετοχές και ένα γκολ. Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της «αλμπισελέστε» που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στη Γουέστ Χαμ, πριν μετακομίσει τον Ιανουάριο στη Βαλένθια ως ελεύθερος. Στην ισπανική ομάδα κατέγραψε 17 συμμετοχές και τέσσερα γκολ στη La Liga.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ενδιαφέρον για τον Αργεντινό μέσο έχει εκδηλώσει και η Βιγιαρεάλ, με το μέλλον του να αναμένεται να ξεκαθαρίσει το προσεχές διάστημα.