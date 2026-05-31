Το μήνυμα το Φέργκιουσον στον Κελαϊφί - Αιχμές για τον τρόπο παιχνιδιού της Άρσεναλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τα σκήπτρα του Πρωταθλητή Ευρώπης, «λυγίζοντας» την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, σηκώνοντας το Champions League για δεύτερη σερί χρονιά.

Οι Γάλλοι στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού είχαν την καθολική υπεροχή και την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να διασπάσουν το λεγόμενο «Haramball» των «κανονιέρηδων».

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, με τον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να στέλνει ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα στον ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, συγχαίροντας παράλληλα τον ισχυρό άνδρα των Παριζιάνων.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της «Equipe», το μήνυμα του Φέργκι έλεγε

«Νάσερ, εδώ είναι ο Άλεξ Φέργκιουσον. Μπράβο σας. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για εσάς, αλλά παίξατε απέναντι σε μια βαρετή ομάδα που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να αμύνεται. Απόλαυσε τις διακοπές σου, τις αξίζεις».