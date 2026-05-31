Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Θέλει να φέρει πίσω τον Μπόνζι Κόλσον»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport5», οι άνθρωποι της Μακάμπι έχουν κυκλώσει το όνομα του Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε ενόψει της νέας χρονιάς, με τον έμπειρο φόργουορντ να γνωρίζει άριστα τον σύλλογο, έχοντας περάσει εκεί τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του στην EuroLeague.

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, με το έδαφος για συμφωνία να φαντάζει εξαιρετικά πρόσφορο, καθώς ο Κόλσον δεν είναι ευχαριστημένος με τον ρόλο του στη Φενέρμπαχτσε και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στο συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 200.000 δολαρίων, ένα ποσό που η Μακάμπι φαίνεται να είναι διατεθειμένη να το καλύψει και να τον ντύσει ξανά στα «κίτρινα».

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 7.1 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ σε 16:52.