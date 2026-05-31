Πόλο Γυναικών: Πήρε… κεφάλι ο Ολυμπιακός, μία νίκη μακριά από τον τίτλο

Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν της Βουλιαγμένης με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών, θέλοντας μία νίκη ακόμη για να στεφθούν πρωταθλήτριες. 

Οι μεγάλες «μάχες» στη Waterpolo League γυναικών, συνεχίζονται. Στο Game 3 των τελικών, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που χαμογέλασε, επικρατώντας 13-12 της Βουλιαγμένης. Έτσι, έγινε το 2-1 στις νίκες υπέρ της ομάδας του Πειραιά, η οποία απέχει μία επικράτηση από την κατάκτηση του τίτλου.

Το τέταρτο ματς είναι προγραμματισμένο για Τρίτη 2/6 (17:00) στο Λαιμό. Αν ο ΝΟΒ ισοφαρίσει, τότε θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι την Πέμπτη 4/6 στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Το ματς ήταν εξαιρετικό, με τις γηπεδούχες να είναι ανώτερες και δίκαια να φτάνουν στη νίκη. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0, με την Βουλιαγμένη να ισοφαρίζει σε 3-3. Οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν ξανά με 3 γκολ (6-3) για να πάνε στο ημίχρονο μπροστά με 8-5.

Η διαφορά πήγε στο 9-5, με τον ΝΟΒ να μειώνει σε 11-9 στο τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Η Βουλιαγμένη έχασε ευκαιρίες με παίκτρια παραπάνω να μειώσει στο γκολ. Έτσι, απλά στην τελευταία φάση μείωσε στο τελικό 13-12. Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-2, 3-4, 2-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 2, Αντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου 1, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Διρχαλίδου

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 4, Κρασσά 1, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

