Μουντιάλ: Με Μαχρέζ και τον γιο του Ζιντάν η αποστολή της Αλγερίας

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει ξεκινήσει και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας ανακοίνωσε την τελική 26μελή αποστολή που θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βλαντίμιρ Πέτκοβιτς, συμπεριέλαβε στη λίστα όλα τα μεγάλα ονόματα της ομάδας, όπως ο Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της προσπάθειας των «Αλεπούδων της Ερήμου».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Λούκα Ζιντάν, γιου του θρυλικού Ζινεντίν Ζιντάν. Ο τερματοφύλακας της Γρανάδα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Πέτκοβιτς και θα βρεθεί στην αποστολή της Αλγερίας για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στη λίστα είναι επίσης ο Αΐτ-Νούρι της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ρεμί Μπενσεμπαϊνί της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η Αλγερία καλείται να ξεπεράσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εμπόδιο στη φάση των ομίλων, καθώς θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την Αυστρία και την Ιορδανία, με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η αποστολή της Αλγερίας:

Τερματοφύλακες:

Λούκα Ζιντάν, Ουσάμα Μπενμπότ, Μελβίν Μαστίλ, Αμπντελατίφ Ραμντάν.

Αμυντικοί:

Ραφίκ Μπελγκάλι, Σαμίρ Σεργκί, Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, Ζαουέν Χαντάμ, Αϊσά Μαντί, Ραμί Μπενσεμπαϊνί, Ζινεντίν Μπελαΐντ, Ασρέφ Αμπάντα, Μοχάμεντ Αμίν Τουγκάι.

Μέσοι:

Ναμπίλ Μπενταλέμπ, Χισάμ Μπουνταουΐ, Χουσέμ Αουάρ, Φαρές Σαϊμπί, Ιμπραΐμ Μαζά, Γιασίν Τιτραουΐ, Ραμίζ Ζερουκί.

Επιθετικοί:

Μοχάμεντ Αμίν Αμούρα, Ναντίρ Μπενμπουαλί, Αντίλ Μπουλίνα, Φαρές Γκεντζεμίς, Αμίν Γκουιρί, Ανίς Χατζ Μούσα, Ριγιάντ Μαχρέζ.

