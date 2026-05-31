Μουντιάλ: Με Μαχρέζ και τον γιο του Ζιντάν η αποστολή της Αλγερίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βλαντίμιρ Πέτκοβιτς, συμπεριέλαβε στη λίστα όλα τα μεγάλα ονόματα της ομάδας, όπως ο Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της προσπάθειας των «Αλεπούδων της Ερήμου».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Λούκα Ζιντάν, γιου του θρυλικού Ζινεντίν Ζιντάν. Ο τερματοφύλακας της Γρανάδα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Πέτκοβιτς και θα βρεθεί στην αποστολή της Αλγερίας για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στη λίστα είναι επίσης ο Αΐτ-Νούρι της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ρεμί Μπενσεμπαϊνί της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η Αλγερία καλείται να ξεπεράσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εμπόδιο στη φάση των ομίλων, καθώς θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την Αυστρία και την Ιορδανία, με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η αποστολή της Αλγερίας:

Τερματοφύλακες:

Λούκα Ζιντάν, Ουσάμα Μπενμπότ, Μελβίν Μαστίλ, Αμπντελατίφ Ραμντάν.

Αμυντικοί:

Ραφίκ Μπελγκάλι, Σαμίρ Σεργκί, Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, Ζαουέν Χαντάμ, Αϊσά Μαντί, Ραμί Μπενσεμπαϊνί, Ζινεντίν Μπελαΐντ, Ασρέφ Αμπάντα, Μοχάμεντ Αμίν Τουγκάι.

Μέσοι:

Ναμπίλ Μπενταλέμπ, Χισάμ Μπουνταουΐ, Χουσέμ Αουάρ, Φαρές Σαϊμπί, Ιμπραΐμ Μαζά, Γιασίν Τιτραουΐ, Ραμίζ Ζερουκί.

Επιθετικοί:

Μοχάμεντ Αμίν Αμούρα, Ναντίρ Μπενμπουαλί, Αντίλ Μπουλίνα, Φαρές Γκεντζεμίς, Αμίν Γκουιρί, Ανίς Χατζ Μούσα, Ριγιάντ Μαχρέζ.