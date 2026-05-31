«Βόμβα» από τους Μεξικανούς: «Ο Σάντσες θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ - Του οφείλονται μισθοί!»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας στο Μεξικό βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, με δημοσίευμα της χώρας να συνδέει το μέλλον του με πιθανή αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ λίγους μόλις μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην αποστολή της εθνικής Μεξικού, συμμετέχοντας στην προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, αγωνίστηκε ως βασικός στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του επικράτησε με 1-0.

Ωστόσο, τα όσα αναφέρονται από μεξικανικό μέσο ενημέρωσης έχουν προκαλέσει αίσθηση και παράλληλα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του ποδοσφαιριστή στον «Δικέφαλο του Βορρά». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Σάντσες φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο πλευρών, κάνοντας λόγο για μη τήρηση ορισμένων συμφωνηθέντων όρων, αλλά και για καθυστερήσεις στις πληρωμές του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε οφειλές που αντιστοιχούν σε δύο μήνες αποδοχών, γεγονός που, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στον Μεξικανό διεθνή.

Παράλληλα, τονίζεται ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει και δύο ομάδες από το πρωτάθλημα του Μεξικού, ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάντσες αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του να έρχεται στις αρχές Φεβρουαρίου.