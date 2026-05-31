Παναθηναϊκός: Στο... παιχνίδι για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα - «Τον ξέρει καλά ο Νίστρουπ»

Ο Αντρέας Κρίστενσεν αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται ως πιθανός προορισμός από Τούρκο δημοσιογράφο.  

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, ώστε να μιλήσει από κοντά με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και να πιάσει δουλειά για την ενίσχυση της ομάδας.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών που θα καλύπτουν τις ανάγκες και θα βοηθήσουν να «χτιστεί» μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει την επόμενη σεζόν.

Ένα από τα δυνατά ονόματα που έχουν έρθει τις τελευταίες μέρες στο προσκήνιο είναι κι αυτό του Αντρέας Κρίστενσεν, ο οποίος αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός προορισμός για τον 30χρονο διεθνή Δανό κεντρικό αμυντικό, καθώς είναι ένας παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά ο Γιάκουμπ Νίστρουπ.

Ο Κρίστενσεν υπέστη μερική ρήξη χιαστού στις 21 Δεκεμβρίου του 2025 κι έχασε όλο το δεύτερο μισό της σεζόν, όμως έχει επανέλθει στις προπονήσεις. Το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες και δεν προβλέπεται να ανανεωθεί.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο οποίος αυτή τη στιγμή κοστολογείται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχε φτάσει να «στοιχίζει» ως και 40 εκατομμύρια ευρώ.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Μπρόντμπι, Τσέλσι, Γκλάντμπαχ και Μπαρτσελόνα, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, ένα Champions League, μία Premier League, ένα Europa League και τρεις La Liga.

Ο ίδιος δημοσιογράφος πάντως αναφέρει πως ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρεται να έχουν δείξει τόσο η Μίλαν, όσο και η Τότεναμ.

