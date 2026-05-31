Ντεσπόντοφ: «Ελπίζω να επιστρέψω πιο δυνατός, έχω περάσει πολλά»

Στο περιθώριο του φιλανθρωπικού τουρνουά που διοργάνωσε στην Κρέσνα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός μίλησε σε βουλγαρικά Μέσα για την πορεία της αποθεραπείας του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.

Ο Ντεσπόντοφ δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την Εθνική Βουλγαρίας στα φιλικά παιχνίδια με το Μαυροβούνιο και τη Μολδαβία, καθώς συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Παρ' όλα αυτά, δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές του στους συμπαίκτες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νεότερους ποδοσφαιριστές που καλούνται να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με το εθνόσημο.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν με αισιοδοξία την πλήρη αποκατάσταση του Βούλγαρου εξτρέμ, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του μία δύσκολη χρονιά και να επιστρέψει απόλυτα έτοιμος για τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Οι δηλώσεις του Ντεσπόντοφ:

«Η ανάρρωσή μου πηγαίνει πολύ καλά. Δουλεύω κάθε μέρα. Σε λίγες μέρες θα μπω στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. Ελπίζω να επιστρέψω πιο δυνατός και να μην έχω τον πόνο που είχα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχω περάσει πολλά.

Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι στη Φιλιππούπολη για να τους παρακολουθήσω. Ελπίζω να έχουν καλή απόδοση. Υπάρχουν πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι, αλλά και πολλοί τραυματίες. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να δείξουν ότι αξίζουν να είναι στην Εθνική ομάδα. Όταν παίζουν για τη Βουλγαρία, είναι όλα ή τίποτα. Ας προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για τα επερχόμενα προκριματικά».