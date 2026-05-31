Φοβερή Ελένη Ιακωβάκη: Διέλυσε δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 400μ εμπόδια!

Τρομερή κούρσα πραγματοποίησε στα «Βενιζέλεια» η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη, καταρρίπτοντας δύο πανελλήνια ρεκόρ.

Ιστορική εμφάνιση πραγματοποίησε η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη στο διεθνές μίτινγκ στίβου «Βενιζέλεια-Χανιά», καταρρίπτοντας δύο πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες Κ18 και Κ20.

Η νεαρή πρωταθλήτρια «πέταξε» πάνω από τα εμπόδια στο στάδιο «Έλενα Βενιζέλου» της Κρήτης και τερμάτισε στην πρώτη θέση με το εντυπωσιακό 57.57.

Με τον χρόνο αυτό, έκανε «σκόνη» το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18 της Άννας Χατζηπουργάνη (59.01 από το 2020), ενώ ταυτόχρονα ξεπέρασε και το ιστορικό ρεκόρ στα Κ20, το οποίο κατείχε η Δήμητρα Γναφάκη με 58.48 από το 2016. Παράλληλα, η επίδοση αυτή την κατατάσσει ήδη στην 7η θέση της λίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο αγώνισμα.

Χάρη σε αυτή την κούρσα, η Ιακωβάκη ανέβηκε στη 2η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης και στην 5η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2026 στην κατηγορία των κορασίδων.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα τερμάτισαν οι Λάουρα Ζενέγια (57.93) και η Έλλη Ζενέγια (59.30).

Στην περίπτωση της 17χρονης το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά καθώς είναι κόρη του κατόχου του πανελλήνιου ρεκόρ ανδρών στα χαμηλά εμπόδια, Περικλή Ιακωβάκη.

Σημειώνεται επίσης πως η νεαρή αθλήτρια είχε κάνει εμφανείς από νωρίς τις προθέσεις της, καταρρίπτοντας ανάλογα πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες της στον κλειστό στίβο, στα 200μ. και τα 400μ.

