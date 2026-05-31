Βιτίνια προς Μέσι: «Είπε ότι δεν θα κερδίσουμε ποτέ το Champions League, ελπίζω να μας παρακολουθεί»

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχισε να γράφει ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, μετά τη νίκη της επί της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε με 4-3 από την άσπρη βούλα, έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μπαίνοντας σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ ομάδων που έχουν πετύχει το back-to-back στην ιστορία του θεσμού.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν από το Παρίσι ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Νεϊμάρ. Παρ' όλα αυτά, ο Λουίς Ενρίκε κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και να οδηγήσει τους Παριζιάνους στην κορυφή της Ευρώπης.

Μετά τον τελικό, ο Βιτίνια αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι και σε μία δήλωση που είχε κάνει ο Αργεντινός κατά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2023.

Η δήλωση του Βιτίνια:

«Όταν έφυγε ο Μέσι για να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι, είχε πει ότι δεν θα κερδίσουμε ποτέ το Champions League. Τώρα έχουμε κατακτήσει δύο συνεχόμενα. Ελπίζω να μας παρακολουθεί».

