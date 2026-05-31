NBA: Εκτός «μάχης» για Αντετοκούνμπο οι Θάντερ

Μετά τον αποκλεισμό τους από τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 7 των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυριαρχεί στα μεταγραφικά σενάρια του ΝΒΑ, οι Θάντερ δεν φαίνεται να σκοπεύουν να μπουν στη διεκδίκησή του. Σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «The Athletic», η ομάδα της Οκλαχόμα δεν αναμένεται να συμμετάσχει στην αναμενόμενη «μάχη» πολλών συλλόγων για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, εφόσον αυτός αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αντίθετα, οι Θάντερ φέρονται να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε μία διαφορετική περίπτωση, αυτή του Εβάν Μόμπλεϊ. Ο νεαρός ψηλός των Κλίβελαντ Καβαλίερς αποτελεί έναν από τους πιο εξελίξιμους παίκτες της λίγκας και φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων της Οκλαχόμα.