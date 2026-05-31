Εθνική Ελλάδας: Μία απουσία για τον Γιοβάνοβιτς, ατομικό ο Γιαννούλης

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των δυο φιλικών αναμετρήσεων του Ιουνίου απέναντι στη Σουηδία εκτός έδρας (4/6) και την Ιταλία στο Ηράκλειο (7/6).

Στην απογευματινή προπόνηση της Κυριακής (31/5), ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έδωσε βαρύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας και στην τακτική, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με δίτερμα τριών ημιχρόνων.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα για ακόμη μια ημέρα και αποτελεί την μοναδική απουσία για την Εθνική μας ομάδας. Η προπόνηση της Δευτέρας (1/6) είναι προγραμματισμένη για τις 19:00.