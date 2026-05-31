«Αν εκλεγώ πρόεδρος της Ρεάλ τότε ο Ρόδρι θα παίζει σε εμάς»
Αποκαλύψεις από τον Ενρίκε Ρικέλμε ενόψει των εκλογών της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ξεκάθαρο μήνυμα για τις προθέσεις του όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Ενρίκε Ρικέλμε, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει σε περίπτωση που αναλάβει τα ηνία του συλλόγου.
Ο υποψήφιος πρόεδρος των «μερένχες» δήλωσε με βεβαιότητα ότι ο Ρόδρι αποτελεί βασική προτεραιότητα για το μέλλον της ομάδας, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.
«Αν εκλεγώ πρόεδρος, ο Ρόδρι θα αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πρόσφατες αναφορές του περί μίας μεταγραφής υψηλού επιπέδου που θα προκαλέσει αίσθηση.
Παράλληλα, ο Ρικέλμε στάθηκε και σε ένα ζήτημα που θεωρεί κομβικής σημασίας για τον σύλλογο: την ενίσχυση του ισπανικού στοιχείου στο ρόστερ.
Όπως υπογράμμισε, η Ρεάλ οφείλει να αποκτήσει ξανά ισχυρή εκπροσώπηση στην εθνική Ισπανίας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη σημερινή κατάσταση.
Μάλιστα, χαρακτήρισε «οδυνηρή ντροπή» το γεγονός ότι η ομάδα δεν διαθέτει ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα της χώρας, τονίζοντας πως η αποκατάσταση αυτής της εικόνας αποτελεί βασικό κομμάτι του πλάνου του για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.