«Αν εκλεγώ πρόεδρος της Ρεάλ τότε ο Ρόδρι θα παίζει σε εμάς»

Ξεκάθαρο μήνυμα για τις προθέσεις του όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Ενρίκε Ρικέλμε, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει σε περίπτωση που αναλάβει τα ηνία του συλλόγου.

Ο υποψήφιος πρόεδρος των «μερένχες» δήλωσε με βεβαιότητα ότι ο Ρόδρι αποτελεί βασική προτεραιότητα για το μέλλον της ομάδας, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

«Αν εκλεγώ πρόεδρος, ο Ρόδρι θα αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πρόσφατες αναφορές του περί μίας μεταγραφής υψηλού επιπέδου που θα προκαλέσει αίσθηση.

Παράλληλα, ο Ρικέλμε στάθηκε και σε ένα ζήτημα που θεωρεί κομβικής σημασίας για τον σύλλογο: την ενίσχυση του ισπανικού στοιχείου στο ρόστερ.

Όπως υπογράμμισε, η Ρεάλ οφείλει να αποκτήσει ξανά ισχυρή εκπροσώπηση στην εθνική Ισπανίας, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη σημερινή κατάσταση.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «οδυνηρή ντροπή» το γεγονός ότι η ομάδα δεν διαθέτει ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα της χώρας, τονίζοντας πως η αποκατάσταση αυτής της εικόνας αποτελεί βασικό κομμάτι του πλάνου του για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.