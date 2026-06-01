Κάραχερ για Σλοτ: «Κανείς δεν περίμενε να απολυθεί»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, με τη διοίκηση της ομάδας να λύνει τη συνεργασία της με τον Άρνε Σλοτ, μόλις μια εβδομάδα μετά το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ολλανδός τεχνικός πλήρωσε το μάρμαρο για την άκρως απογοητευτική πορεία των «κόκκινων», καθώς και για τις αποτυχημένες καλοκαιρινές μεταγραφικές επιλογές που κόστησαν εκατομμύρια στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως το γυαλί είχε ραγίσει στα αποδυτήρια, με τον Ολλανδό να μη διατηρεί καλές σχέσεις με το μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Με δήλωσή του, ο πρώην θρύλος της ομάδας, Τζέιμι Κάραχερ, πήρε θέση για την απόλυση του Ολλανδού και μάλιστα δεν έκρυψε πως όταν έμαθε την είδηση έμεινε έκπληκτος.

Αναλυτικά η δήλωση του Κάραχερ:

«Εξεπλάγην όταν έμαθα τα νέα για τον Σλοτ, γιατί όλη η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, έδειχνε ότι είναο ασφαλής και θα παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν, κάτι το οποίο προέκυπτε και από τις τελευταίες του συνεντεύξεις.

Πίστευε και ο ίδιος ότι θα βρίσκεται στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν. Είναι πολύ ξαφνικό όλο αυτό και δεν το περίμενε κανείς», είπε ο Κάραχερ.

Όσον αφορά την επιλογή του Άντονι Ιραόλα, τόνισε: «Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μπόρνμουθ. Υπάρχουν όμως μεγάλα ερωτηματικά. Η Λίβερπουλ θέλει να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, αλλά δεν είναι το μόνο που χρειάζεται για τη νέα σεζόν.

Η Λίβερπουλ ήταν πολύ κακή χωρίς την μπάλα. Η ομάδα του Ιραόλα ήταν εξαιρετική σε αυτό, όμως δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει όταν θα αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες.

Η ανησυχία μου είναι, κατά πόσο θα μπορεί να παίζει με την ίδια ένταση, όταν θα έχει παιχνίδι κάθε τρεις ημέρες. Όποτε έρχεται ένας καινούριος προπονητής σε μια μεγάλα ομάδα στην Αγγλία, το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ είχε έναν προπονητή που κέρδισε το πρωτάθλημα, γι' αυτό ήμουν πάντα διχασμένος σχετικά με τον Σλοτ. Ο πήχης είναι πάντα ψηλά σε αυτή την ομάδα και δεν ξέρω αν ο Ιραόλα θα μπορέσει να αντέξει την πίεση».