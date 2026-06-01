Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρός 16χρονος μπασκετμπολίστας και ο πατέρας του σε τροχαίο

Βυθίστηκε στο πένθος η Πάτρα και το ελληνικό μπάσκετ μετά τον θάνατο του 16χρονου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα και του 52χρονου πατέρα του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και την οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ η είδηση του τραγικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε έναν 16χρονο αθλητή της Παναχαϊκής και στον 52χρονο πατέρα του.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε και ο πατέρας του, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κιγκλιδώματα.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερα που βρισκόταν στο κράνος του πατέρα, με το σχετικό υλικό να έχει παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η Παναχαϊκή, η τοπική κοινωνία της Πάτρας και ο αθλητικός κόσμος θρηνούν την απώλεια ενός νεαρού αθλητή και του πατέρα του, σε μια είδηση που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Παναχαϊκής αναφέρεται:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».

