· Εκουαδόρ · Κηφισιά

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Στην αποστολή του Εκουαδόρ ο Ραμίρες της Κηφισιάς

Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς βρίσκεται στις επιλογές της Εθνικής Εκουαδόρ για το Μουντιάλ 2026, όπου η ομάδα του θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Στην αποστολή του Εκουαδόρ ο Ραμίρες της Κηφισιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εθνική ομάδα του Εκουαδόρ ανακοίνωσε την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026, με τον Μόισες Ραμίρες της Κηφισιάς να συμπεριλαμβάνεται στις τελικές επιλογές.

Το Εκουαδόρ θα συμμετάσχει στη διοργάνωση αντιμετωπίζοντας στον όμιλό του τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και το Κουρασάο.

Στη λίστα των 26 ποδοσφαιριστών που επέλεξε η τεχνική ηγεσία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπινιάν, ενώ θέση στην αποστολή εξασφάλισε και ο Μόισες Ραμίρες, ο οποίος αγωνίζεται στην Κηφισιά.

https://www.instagram.com/p/DZBsBHEMqH-/
COMMENTS
LATEST NEWS
10:27 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Πινέδα της ΑΕΚ μετά την επιλογή του

10:09 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Στην αποστολή του Εκουαδόρ ο Ραμίρες της Κηφισιάς

09:44 GREEK BASKET LEAGUE

Κέντρικ Ναν: Το μήνυμα με τα λόγια του Γκαρνέτ και το ερώτημα «Τι ακολουθεί;»

09:31 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Στην αποστολή της Τσεχίας ο Νταρίντα

09:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στην Πάτρα - Νεκρός 16χρονος μπασκετμπολίστας και ο πατέρας του σε τροχαίο

08:51 MUNDIAL

Μεξικό: Στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο οι Πινέδα και Σάντσες

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ποδοσφαιριστές εκπέμπουν SOS, άγνωστη λέξη η ξεκούραση

07:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ενδιαφέρεται για την αγορά της Σεβίλλης ο Άλι Κοτς»

05:09 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο θαύμα: «Πρωτοφανή» αποτελέσματα από εμβόλιο κατά του καρκίνου

02:35 GREEK BASKET LEAGUE

Τέλος εποχής στον Πανιώνιο: Αποχωρεί ο Νίκος Γκίκας

01:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάραχερ για Σλοτ: «Κανείς δεν περίμενε να απολυθεί»

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αν εκλεγώ πρόεδρος της Ρεάλ τότε ο Ρόδρι θα παίζει σε εμάς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας