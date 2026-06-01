Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Στην αποστολή του Εκουαδόρ ο Ραμίρες της Κηφισιάς

Η εθνική ομάδα του Εκουαδόρ ανακοίνωσε την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026, με τον Μόισες Ραμίρες της Κηφισιάς να συμπεριλαμβάνεται στις τελικές επιλογές.

Το Εκουαδόρ θα συμμετάσχει στη διοργάνωση αντιμετωπίζοντας στον όμιλό του τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και το Κουρασάο.

Στη λίστα των 26 ποδοσφαιριστών που επέλεξε η τεχνική ηγεσία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπινιάν, ενώ θέση στην αποστολή εξασφάλισε και ο Μόισες Ραμίρες, ο οποίος αγωνίζεται στην Κηφισιά.