Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Πινέδα της ΑΕΚ μετά την επιλογή του

Την ικανοποίησή του για την παρουσία του στην Εθνική Μεξικού ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξέφρασε ο Ορμπελίν Πινέδα μέσω ανάρτησής του.

Ο μέσος της ΑΕΚ έκανε αναδρομή στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, τονίζοντας πως η επίτευξη των ονείρων απαιτεί προσπάθεια, πίστη και επιμονή, ενώ στάθηκε και στη σημασία που έχει για τον ίδιο η εκπροσώπηση της πατρίδας του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Μερικές φορές σκέφτομαι εκείνο το αγόρι που έτρεχε πίσω από μια μπάλα στην πόλη του, ονειρευόταν κάτι που φαινόταν αδύνατο. Ποτέ δεν φανταζόταν τι θα έπρεπε να περάσει, τι θα έπρεπε να μάθει και να ξεπεράσει για να φτάσει εδώ.

Πρώτα ήταν το όνειρο να φύγει από το σπίτι, μετά το όνειρο να εκπροσωπήσει μια ολόκληρη χώρα. Σήμερα καταλαβαίνω ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται, αλλά χτίζονται με δουλειά, πίστη, θυσία και επιμονή.

Το να κουβαλάω το Μεξικό στην πλάτη μου είναι κάτι περισσότερο από το να παίζω ποδόσφαιρο. Είναι να εκπροσωπώ τις ρίζες μου, την οικογένειά μου, τον λαό μου και κάθε άνθρωπο που πίστεψε σε μένα όταν όλα ήταν ακόμη ένα όνειρο.

Σας ευχαριστώ που με συνοδεύετε σε αυτό το ταξίδι. Τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά».