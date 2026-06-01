Κέντρικ Ναν: Το μήνυμα με τα λόγια του Γκαρνέτ και το ερώτημα «Τι ακολουθεί;»

Ο Αμερικανός γκαρντ δημοσίευσε απόσπασμα του Κέβιν Γκαρνέτ στα social media και το συνόδευσε με τη φράση «Τι ακολουθεί;».

Ο Κέντρικ Ναν προκάλεσε συζητήσεις με την τελευταία του ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα γνωστό μήνυμα του Κέβιν Γκαρνέτ.

Ο Αμερικανός γκαρντ παρέθεσε τα λόγια του θρύλου του ΝΒΑ και συνόδευσε τη δημοσίευσή του με το ερώτημα: «Τι ακολουθεί;».

Αναλυτικά το μήνυμα που ανήρτησε:

«Δεν δίνω δεκάρα για τίποτα που δεν είναι αληθινό.

Δεν δίνω δεκάρα για ανθρώπους που δεν τους αρέσω.

Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσει η μουσική μου.

Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσουν τα παπούτσια μου.

Δεν δίνω δεκάρα για το download, την αντιγραφή και τη βελτίωση των κινήσεων του Μπιλ Ουόλτον μέχρι τον Πάτρικ Γιούινγκ, τον Κρις Ουέμπερ, τον Άρβιντας Σαμπόνις, τον Ρόμπερτ Χόρι και τον Μπιλ Ράσελ. Αντιμετώπισα κάθε ψηλό στη λίγκα, πήρα κάτι από τον καθένα και προσπάθησα να το κάνω 2.0. Το έκανα επειδή αυτό είναι δημιουργικότητα. Το έκανα από ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές, των οποίων η πορεία με ενέπνευσε. Όμως το έκανα χωρίς να δίνω δεκάρα.

Δεν δίνω δεκάρα αν αρχίσεις να κρίνεις. Ο μόνος που θα έπρεπε να κρίνει είναι ο Θεός του Ιεχωβά. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι που θα έπρεπε να φροντίζουμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας και να εμβαθύνουμε τις ψυχές μας».

