«Ενδιαφέρεται για την αγορά της Σεβίλλης ο Άλι Κοτς»

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κοτς, ενδιαφέρεται για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Σεβίλλης.

Σημερινό δημοσίευμα από την Τουρκία αποκαλύπτει πως ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς αγοραστές της Σεβίλλης.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στη LaLiga στις τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν.

Μετά το οριστικό ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό fund στο οποίο συμμετείχε και ο Σέρχιο Ράμος, οι ιθύνοντες της Σεβίλλης βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση για τον επόμενο ιδιοκτήτη που θα βγάλει την ομάδα από το... τέλμα και θα την επαναφέρει στις σωστές ράγες.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας “Fotospor”, ο Αλί Κοτς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγοράσει τον ισπανικό σύλλογο.

Ο Τούρκος δισεκατομμυριούχος έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τα διοικητικά της Φενέρμπαχτσε και να μη συμμετάσχει ξανά στις εκλογές για την προεδρία της ομάδας, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του στο ισπανικό ποδοσφαίρου.

