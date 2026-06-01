Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Στην αποστολή της Τσεχίας ο Νταρίντα

Η Εθνική Τσεχίας γνωστοποίησε την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026, με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Μίροσλαβ Κούμπεκ.

Με την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης να πλησιάζει, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας ανακοίνωσε το σύνολο των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεσή του στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και εκείνο του πρώην αρχηγού του Άρη, Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος από το περασμένο καλοκαίρι συνεχίζει την καριέρα του στη Χράντετς Κράλοβε. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης σημαντικές προσωπικότητες του τσεχικού ποδοσφαίρου, όπως ο Τομάς Σούτσεκ της Γουέστ Χαμ και ο Πάτρικ Σικ της Λεβερκούζεν.

Η διοργάνωση, η πρώτη με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η Τσεχία τοποθετήθηκε στον Α' όμιλο και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Νότια Κορέα στις 12 Ιουνίου στη Γκουανταλαχάρα.

Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική στην Ατλάντα στις 18 Ιουνίου, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων απέναντι στο Μεξικό, μία εβδομάδα αργότερα, στην Πόλη του Μεξικού.

Αναλυτικά η αποστολή της Τσεχίας για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Λούκας Χόρνιτσεκ (Μπράγκα), Ματέι Κόβαρ (PSV Αϊντχόφεν), Γίντριχ Στάνεκ (Σλάβια Πράγας).

Αμυντικοί: Βλάντιμιρ Κούφαλ (Χόφενχαϊμ), Νταβίντ Ντούντερα (Σλάβια Πράγας), Τομάς Χόλες (Σλάβια Πράγας), Ρόμπιν Χράνατς (Χόφενχαϊμ), Στέπαν Τσαλουπέκ (Σλάβια Πράγας), Νταβίντ Γιουράσεκ (Σλάβια Πράγας), Λαδίσλαβ Κρέιτσι (Γουλβς), Γιάροσλαβ Ζελένι (Σπάρτα Πράγας), Νταβίντ Ζίμα (Σλάβια Πράγας).

Μέσοι: Λούκας Τσέρβ (Βικτόρια Πλζεν), Βλάντιμιρ Νταρίντα (Χράντετς Κράλοβε), Λούκας Πρόβοντ (Σλάβια Πράγας), Μίχαλ Σαντίλεκ (Σλάβια Πράγας), Ούγκο Σοχούρεκ (Σπάρτα Πράγας), Αλεξάντρ Σόικα (Βικτόρια Πλζεν), Τομάς Σούτσεκ (Γουέστ Χαμ), Πάβελ Σουλτς (Ολυμπίκ Λυών), Ντένις Βισίνσκι (Βικτόρια Πλζεν).

Επιθετικοί: Άνταμ Χλόζεκ (Χόφενχαϊμ), Τομάς Τσόρι (Σλάβια Πράγας), Μόιμιρ Χίτιλ (Σλάβια Πράγας), Γιάν Κούχτα (Σπάρτα Πράγας), Πάτρικ Σικ (Μπάγερ Λεβερκούζεν).