ΠΑΟΚ: Αγωνία για Ζίβκοβιτς - Δεν ταξιδεύει με τη Σερβία στο Μεξικό

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς τέθηκε εκτός αποστολής για το φιλικό της Σερβίας με το Μεξικό, καθώς οι γιατροί της εθνικής ομάδας αποφάσισαν να μην ρισκάρουν τη συμμετοχή του μετά το χτύπημα που δέχθηκε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Διάχυτη είναι η αγωνία που επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ σχετικά με την κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Μεξικό για το επόμενο φιλικό παιχνίδι.

Ο ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου αγωνίστηκε για 77 λεπτά στην αναμέτρηση της Σερβίας με το Πράσινο Ακρωτήρι, ωστόσο το χτύπημα που δέχθηκε στη διάρκεια του αγώνα οδήγησε το ιατρικό επιτελείο της εθνικής να τον προφυλάξει.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βέλικο Παούνοβιτς, ανέφερε: «Όσο για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Γιόβαν Μιλόσεβιτς, και οι δύο δέχτηκαν άσχημα χτυπήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Λισαβόνα. Αν και εξέφρασαν την επιθυμία τους να ταξιδέψουν με την ομάδα στο Μεξικό, κρίναμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο να μην πάρουμε κανένα ρίσκο. Επιστρέφουν στο Βελιγράδι, όπου θα συνεχίσουν τη διαδικασία αποθεραπείας και θα βρίσκονται υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της αποθεραπείας του Ζίβκοβιτς και στο κατά πόσο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι σοβαρό, ενόψει και της έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στα τέλη Ιουνίου.

