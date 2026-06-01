Ηρακλής: Ενίσχυση με Χάτσον στη φρόντλαιν

Μεταγραφών συνέχεια στον Ηρακλή που μετά τους Γιώργο Αρνόκουρο και Τάσο Κουκ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικομπ Χάτσον, με τον 24χρονο Αμερικάνο να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους με τους Θεσσαλονικείς.

Ο ύψους 2.11 Χάτσον αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Στις ΗΠΑ αποφοίτησε το 2025 από το κολλέγιο του Northern Iowa, ενώ τη φετινή σεζόν έκανε το άλμα για την Ευρώπη αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό της σεζόν στα Σκόπια με τη KK Rabotnicki AD Skοpje, ενώ ολοκλήρωσε τη χρονιά στην Α2 της Τουρκίας, με τη φανέλα της Ormanspor Genc Ankara, πετυχαίνοντας 15,5 πόντους και προσθέτοντας 6,6 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Jacob Hutson που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2002 στην Edina της Minnesota. Έχει ύψος 2,11 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.

Έπαιξε μπάσκετ στο Edina High School της πόλης καταγωγής του και η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε από το Loyola (IL), όπου έμεινε τρία χρόνια (2020-2023). Στη συνέχεια μετακόμισε στο Northern Iowa, από το οποίο αποφοίτησε, έπειτα από δύο σεζόν (2023-2025).

Η τελευταία του χρονιά (2024-2025) στο πανεπιστήμιο ήταν η καλύτερη, μετρώντας 11,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 32 αναμετρήσεις.

Πρώτη του επαγγελματική ομάδα ήταν τη φετινή αγωνιστική περίοδο (2025-2026) η KK Rabotnicki AD Skοpje, με την οποία είχε 19,2 πόντους, 11,2 ριμπάουντ, 3,2 κοψίματα και 1 κλέψιμο σε έξι παιχνίδια. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Α2 της Τουρκίας, με τη φανέλα της Ormanspor Genc Ankara, πετυχαίνοντας 15,5 πόντους και προσθέτοντας 6,6 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 αγώνες».