Το αφιέρωμα του Παναθηναϊκού στους πρωταθλητές της Κ17
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημιούργησε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα προκειμένου να τιμήσει την Κ17 του συλλόγου για το αήττητο πρωτάθλημα στην κατηγορία της.
Μέσα από τα μάτια και τις αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών, η «πράσινη» ΠΑΕ αποθέωσε μέσω ενός εκλεκτού ντοκιμαντέρ την εκπληκτική πορεία της ομάδας Κ17 του συλλόγου.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε μια ταινία μικρού μήκους στην οποία αποτυπώνεται πλήρως όλη η πορεία του «Τριφυλλιού» προς το αήττητο πρωτάθλημα.
Στο βίντεο μιλούν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, καθώς και μέλη του τεχνικού επιτελείου, όπως ο Τάκης Φύσσας.