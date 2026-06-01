ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία η υπογραφή επέκτασης της σύμβασης για τη χρήση της SUNEL Arena

Είναι μια εξέλιξη κομβικής σημασίας για το μέλλον της «βασίλισσας» και τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η SUNEL Arena και η ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει αποτελούν βασικό πυλώνα του μακροπρόθεσμου πλάνου της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Στόχος του Μάκη Αγγελόπουλου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης «κιτρινόμαυρης πολιτείας», ενός πολυχώρου που δεν θα απευθύνεται αποκλειστικά στους φιλάθλους της ομάδας, αλλά και στις οικογένειες, τους νέους και τους κατοίκους της περιοχής, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση ολόκληρης της ζώνης γύρω από το γήπεδο.

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, βασική προϋπόθεση αποτελούσε η επέκταση της σύμβασης χρήσης της εγκατάστασης και των γύρω χώρων, η οποία με βάση το «Μνημόνιο Συνεργασίας» που είχε υπογραφή τον Ιούνιο του 2020, ολοκληρώνεται στο 2030.

Η εξασφάλιση μιας μακροχρόνιας συμφωνίας θεωρείται απαραίτητη, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντικές επενδύσεις και επιτρέπει την έναρξη των έργων που προβλέπονται στο συνολικό πλάνο ανάπτυξης.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, είχε χαρακτηρίσει λογικό και δίκαιο το αίτημα της ΑΕΚ για παράταση της σύμβασης, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα για τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία. Το μόνο που απομένει είναι η τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, κάτι που αναμένεται να συμβεί το προσεχές διάστημα.

Με τη νέα πολυετή σύμβαση, η οποία αναμένεται να έχει ισχύ τουλάχιστον έως το 2040, η ΑΕΚ θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προχωρήσει τόσο σε περαιτέρω αναβάθμιση της SUNEL Arena όσο και στην ανάπτυξη των συνοδευτικών έργων που προβλέπονται για την ευρύτερη περιοχή, όπως χώροι πρασίνου, πολυχώροι και σύγχρονες υποδομές.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με σημαντικές προοπτικές τόσο σε εμπορικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς το συνολικό εγχείρημα φιλοδοξεί να προσφέρει στην περιοχή έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία.