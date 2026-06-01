Nations League, Ζίβκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον αγώνα με την Ελλάδα» - Τι είπε για τον τραυματισμό του

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σερβίας, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, αλλά και για τις επερχόμενες αναμετρήσεις απέναντι στην Ελλάδα στο Nations League.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε άτυχος στο φιλικό της Σερβίας με το Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς αποκόμισε τραυματισμό που τον υποχρέωσε να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού για το φιλικό απέναντι στο Μεξικό στις 5 Ιουνίου.

Ο Ζίβκοβιτς εξήγησε ότι δέχθηκε χτύπημα σε σημείο που τον είχε ταλαιπωρήσει και στο παρελθόν, ενώ αναφέρθηκε και στις αναμετρήσεις με την Ελλάδα για το Nations League, τις οποίες περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι δηλώσεις του Άντριγια Ζίβκοβιτς

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι λόγω της ώρας διεξαγωγής του και του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν. Προσπαθήσαμε, δώσαμε ό,τι είχαμε, όμως δεν καταφέραμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ο αντίπαλος έδειξε πολύ καλά προετοιμασμένος, καθώς έχει μπροστά του μια μεγάλη διοργάνωση και ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτή.

Εμείς ήρθαμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες. Η ώρα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ και ο αγωνιστικός χώρος δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι προσπαθήσαμε στο μέγιστο. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, με παίκτες που δουλεύουν σκληρά και θέλουν να αποδείξουν την αξία τους. Αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Χρειάζεται χρόνος, όμως θεωρώ ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά μας.

Όσον αφορά εμένα, δέχθηκα ένα δυνατό χτύπημα σε σημείο που ήταν ήδη τραυματισμένο και για το οποίο είχα μείνει εκτός δράσης στο παρελθόν. Μετά από συζήτηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή, αποφασίστηκε ότι δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο παιχνίδι με το Μεξικό.

Για το Nations League και την Ελλάδα; Ανυπομονώ για αυτή τη συνάντηση. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη και να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα μας πορεία στη διοργάνωση».