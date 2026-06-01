Εποχή Ινίγκο Πέρεθ και επίσημα στη Βιγιαρεάλ

Την πρόσληψη του Ινίγκο Πέρεθ στην τεχνική ηγεσία της Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα, με τον 38χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο τριών χρόνων με τα «κίτρινα υποβρύχια».

Σε νέα σελίδα περνάει η Βιγιαρεάλ, με τα κίτρινα υποβρύχια να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Ινίγκο Πέρεθ για την τεχνική της ηγεσία, αντικαθιστώντας τον Μαρθελίνο.

Η Βιγιαρεάλ αποφάσισε να εμπιστευτεί τον ανερχόμενο Ισπανό τεχνικό για τα ηνία του πάγκου, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Πέρεθ εξαργυρώνει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική πορεία που πραγματοποίησε στο τιμόνι της Ράγιο Βαγιεκάνο, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Conference League.

O 38χρονος τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του στην προπονητική ως άμεσος συνεργάτης του Άντονι Ιραόλα στη Ράγιο, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

