Εποχή Ινίγκο Πέρεθ και επίσημα στη Βιγιαρεάλ
Την πρόσληψη του Ινίγκο Πέρεθ στην τεχνική ηγεσία της Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα, με τον 38χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο τριών χρόνων με τα «κίτρινα υποβρύχια».
Σε νέα σελίδα περνάει η Βιγιαρεάλ, με τα κίτρινα υποβρύχια να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Ινίγκο Πέρεθ για την τεχνική της ηγεσία, αντικαθιστώντας τον Μαρθελίνο.
Ο Πέρεθ εξαργυρώνει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική πορεία που πραγματοποίησε στο τιμόνι της Ράγιο Βαγιεκάνο, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Conference League.
O 38χρονος τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του στην προπονητική ως άμεσος συνεργάτης του Άντονι Ιραόλα στη Ράγιο, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή για τρεις συνεχόμενες σεζόν.