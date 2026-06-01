Η SUNEL Arena στην ΑΕΚ για 49 χρόνια: Οριστική συμφωνία για την παραχώρηση της!

Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στη σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ βρίσκεται προ των πυλών, καθώς δρομολογείται η παραχώρηση της SUNEL Arena στην «Ένωση» για χρονικό διάστημα 49 ετών.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισαν οι ενέργειες του Μάκη Αγγελόπουλου, αλλά και η συμβολή του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση να προχωρά και να αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση έως τα τέλη Ιουλίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συμφωνία αφορά παραχώρηση και όχι ενοικίαση της εγκατάστασης, στοιχείο που προσδίδει διαφορετική δυναμική στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ΚΑΕ ΑΕΚ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να προχωρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα το αγωνιστικό, εμπορικό και επενδυτικό της πλάνο. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του συνολικού project που αφορά τη δημιουργία χώρων πρασίνου, πολυχώρων και σύγχρονων υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο της SUNEL Arena.

Με επίκεντρο το γήπεδο στα Άνω Λιόσια, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου σημείου αναφοράς για την περιοχή, το οποίο θα απευθύνεται σε οικογένειες, κατοίκους και επισκέπτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ευρύτερης ζώνης.

Η παραχώρηση της SUNEL Arena για τα επόμενα 49 χρόνια αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τον Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος βλέπει ένα ακόμη κομβικό κομμάτι του σχεδιασμού του να παίρνει σάρκα και οστά.

Με τη στήριξη της Πολιτείας και τη συνεργασία του υπουργείου Αθλητισμού, η ΑΕΚ αποκτά πλέον τις βάσεις για να προχωρήσει σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή, με ορίζοντα το μέλλον τόσο του συλλόγου όσο και της περιοχής.