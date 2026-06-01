Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Η αποστολή της Αυστραλίας - Μέσα ο... Ιταλός Βολπάτο

Την αποστολή της για το επερχόμενο Μουντιαλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού έκανε γνωστή η Αυστραλία, με τον Κρίστιαν Βολπάτο να συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του Τόνι Πόποβιτς.

Η απόφαση της τελευταίας στιγμής του πρώην διεθνή παίκτη της Ιταλίας κάτω των 20 ετών, Κρίστιαν Βολπάτο, να επιλέξει την Αυστραλία, απέδωσε...καρπούς με την ένταξή του στην αποστολή του Τόνι Πόποβιτς για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έχοντας απορρίψει την ευκαιρία να αγωνιστεί για την Αυστραλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, είναι ένας από τους δύο παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί, μαζί με τον επιθετικό Τέτε Γένγκι, ο οποίος κλήθηκε αιφνιδιαστικά στην προετοιμασία της ομάδας πριν από το τουρνουά στη Φλόριντα.

Ο Βολπάτο εντάχθηκε στην αποστολή νωρίς το Σάββατο, μια μέρα αφότου η απόφασή του να εγκαταλείψει την Ιταλία επιβεβαιώθηκε από την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αυστραλίας.

Ο Γένγκι, είναι ο μικρότερος αδερφός του Αυστραλού επιθετικού Κουσίνι Γένγκι«Έπρεπε να ληφθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις - αυτή είναι η φύση των μεγάλων τουρνουά», δήλωσε ο Πόποβιτς.

Η ομάδα περιλαμβάνει 17 παίκτες που θα κάνουν ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένων, του 18χρονου αμυντικού Λούκας Χέρινγκτον και του 21χρονου μέσου της Σίδνεϊ, Πολ Όκον-Ένγκστλερ, ο οποίος ανταμείφθηκε για την καλή του φόρμα στην A-League.

Αναλυτικά η αποστολή της Αυστραλίας:

