Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Νίστρουπ για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν

Ο Δανός τεχνικός έφτασε στην Ελλάδα και αναλαμβάνει άμεσα δράση, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ετοιμάζεται να πιάσει άμεσα δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «πράσινοι» επέλεξαν να εμπιστευτούν τον 39χρονο Δανό τεχνικό για τα επόμενα χρόνια, θεωρώντας πως διαθέτει τα χαρακτηριστικά και το προφίλ που αναζητούσαν για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Με τον χρόνο να πιέζει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της συμμετοχής στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, ο μεταγραφικός σχεδιασμός αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το «Τριφύλλι».

Ο Νίστρουπ αφίχθη το μεσημέρι της Δευτέρας (01/06) στη χώρα μας και αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τους ανθρώπους του συλλόγου, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τόσο τη στελέχωση του ρόστερ όσο και τον συνολικό σχεδιασμό της ομάδας.

Σε πρώτο στάδιο, ο Δανός προπονητής θα συναντηθεί με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Στέφανο Κοτσόλη, με τις συζητήσεις να αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό αλλά και οργανωτικά θέματα που σχετίζονται με την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για λίγες ημέρες, προτού επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του και τη μόνιμη εγκατάστασή του στη χώρα.

