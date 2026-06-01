Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Παρών» οι Φαρίντ και Καλαϊτζάκης, ατομικό για Σλούκα, Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει στρέψει πλέον την προσοχή του στους τελικούς της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, με στόχο να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το πρώτο παιχνίδι της σειράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Εργκίν Αταμάν να καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους».

Στα θετικά για το «τριφύλλι» συγκαταλέγονται οι επιστροφές των Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Κένεθ Φαρίντ. Οι δύο παίκτες ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν το προηγούμενο διάστημα και συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Από την άλλη πλευρά, δύο παίκτες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Πρόκειται για τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο ομαδικό μέρος της προπόνησης.

Όσον αφορά στον Ρογκαβόπουλο, ο Έλληνας φόργουορντ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις λόγω πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο αριστερό πόδι, γεγονός που τον κράτησε σε ειδικό πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει τη διαχείριση της κατάστασής του μετά την πρόσφατη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού επανήλθε στα ημιτελικά της GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στο ΟΑΚΑ, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στον πάγκο, προκειμένου να προφυλαχθεί και να πάρει τις απαραίτητες ανάσες ενόψει των τελικών.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει την κατάσταση όλων των παικτών του τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία για τη μάχη του τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό.