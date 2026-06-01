Μάριος Οικονόμου: Συλλυπητήριες ανακοινώσεις από Super League και ΕΠΟ

Συγκλονισμένη η ποδοσφαιρική κοινότητα στην Ελλάδα, μετά τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

Η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου έχει σκορπίσει τη θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Ελλάδας.

Super League και ΕΠΟ εξέδωσαν τις δικές τους συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον άδικο χαμό του πρώην διεθνή άσου.

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή» ανέφερε η ανακοίνωση της Λίγκας.

Από την πλευρά της, η ΕΠΟ ανέφερε στην ανακοίνωσή της:

«Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ' όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.

Ο Μάριος Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Δανίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, στην ΑΕΚ και στον Παναιτωλικό και στη Serie A φόρεσε τη φανέλα των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, Σαμπντόρια, ενώ από το 2020 έως το 2022 αγωνίστηκε στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης.

Καλό σου ταξίδι, Μάριε…»

