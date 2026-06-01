· Λιλ

Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι

Τα ηνία της Λιλ θα αναλάβει ο γιος του Κάρλο Αντσελότι, Ντάβιντε, με τη γαλλική ομάδα να επισημοποιεί συμφωνία της με τον 36χρονο τεχνικό.

Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα κίνηση προχώρησε η Λιλ, ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ντάβιντε Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία.

Ο γιος του Κάρλο Αντσελότι ετοιμάζεται να καθίσει στην άκρη του πάγκου ομάδας για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ωστόσο αυτή θα είναι η πρώτη σε ευρωπαϊκό σύλλογο. Μοναδική εμπειρία του Ντάβιντε ως πρώτος προπονητής ήταν στη Μποταφόγκο της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα σε 33 παιχνίδια πριν αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Λιλ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Ligue 1, όπου και κατέλαβε την τρίτη θέση στο βαθμολογικού πίνακα, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την απευθείας συμμετοχή της στη League Phase του επερχόμενου Champions League.

Μέχρι πρότινος, ο Ντάβιντε Αντσελότι εκτελούσε χρέη άμεσου συνεργάτη και βοηθού του πατέρα του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει διατελέσει επίσης βοηθός σε Νάπολι, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Έβερτον.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

18:52 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

18:44 EUROLEAGUE

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα

18:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

18:24 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θάνατού του

18:10 ΣΠΟΡ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο τένις: Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Σερένα Ουίλιαμς!

18:06 NBA

Ο Βαλαντσιούνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη!

18:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι, Μπολόνια και Σαμπντόρια αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου: «Για πάντα στις καρδιές μας»

17:42 ΣΠΟΡ

Ατανασίεβιτς: «Από τον Ολυμπιακό δεν με άφηναν να συναντήσω τον Ομπράντοβιτς σε αγώνα»

17:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

17:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: «Επέδειξε μοναδικό ήθος, θα τον θυμούνται όλοι…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας