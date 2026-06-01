Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα κίνηση προχώρησε η Λιλ, ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ντάβιντε Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία.

Ο γιος του Κάρλο Αντσελότι ετοιμάζεται να καθίσει στην άκρη του πάγκου ομάδας για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ωστόσο αυτή θα είναι η πρώτη σε ευρωπαϊκό σύλλογο. Μοναδική εμπειρία του Ντάβιντε ως πρώτος προπονητής ήταν στη Μποταφόγκο της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα σε 33 παιχνίδια πριν αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Λιλ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στη Ligue 1, όπου και κατέλαβε την τρίτη θέση στο βαθμολογικού πίνακα, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την απευθείας συμμετοχή της στη League Phase του επερχόμενου Champions League.

Μέχρι πρότινος, ο Ντάβιντε Αντσελότι εκτελούσε χρέη άμεσου συνεργάτη και βοηθού του πατέρα του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει διατελέσει επίσης βοηθός σε Νάπολι, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Έβερτον.