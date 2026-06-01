· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

Ο Μπόνζι Κόλσον είναι υποψήφιος για να πάρει τη θέση του Άλεκ Πίτερς στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Sport5» και της «WallaSport» στο Ισραήλ, ο Ολυμπιακός αποτελεί μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Μπόνζι Κόλσον.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς και βλέπουν στο πρόσωπο του Αμερικανού φόργουορντ τον ιδανικό υποψήφιο.

Στη Σερβία, πάντως, το «Telesport» παρουσιάζει επίσης τον Κόλσον ως υποψήφιο για τον Ολυμπιακό, αναφέροντας επίσης πως τη θέση διεκδικεί και ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια.

Ο Κόλσον δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

18:52 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

18:44 EUROLEAGUE

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα

18:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

18:24 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θάνατού του

18:10 ΣΠΟΡ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο τένις: Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Σερένα Ουίλιαμς!

18:06 NBA

Ο Βαλαντσιούνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη!

18:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι, Μπολόνια και Σαμπντόρια αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου: «Για πάντα στις καρδιές μας»

17:42 ΣΠΟΡ

Ατανασίεβιτς: «Από τον Ολυμπιακό δεν με άφηναν να συναντήσω τον Ομπράντοβιτς σε αγώνα»

17:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

17:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: «Επέδειξε μοναδικό ήθος, θα τον θυμούνται όλοι…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας