Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Sport5» και της «WallaSport» στο Ισραήλ, ο Ολυμπιακός αποτελεί μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Μπόνζι Κόλσον.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς και βλέπουν στο πρόσωπο του Αμερικανού φόργουορντ τον ιδανικό υποψήφιο.

Στη Σερβία, πάντως, το «Telesport» παρουσιάζει επίσης τον Κόλσον ως υποψήφιο για τον Ολυμπιακό, αναφέροντας επίσης πως τη θέση διεκδικεί και ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια.

Ο Κόλσον δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.