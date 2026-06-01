· Ερυθρός Αστέρας

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, με τον 32χρονο γκαρντ να στέλνει το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στους φίλους της ομάδας του Βελιγραδίου.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Instagram», ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποχαιρέτησε τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα, καθώς αποχωρεί από την ομάδα του Βελιγραδίου και ετοιμάζει... βαλίτσες για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας, χαρακτηρίζοντας τον Αστέρα «οικογένεια».

Αναλυτικά το μήνυμα του ΜακΙντάιρ:

«Για 11η προσπάθεια…

Σήμερα αφιερώνω τα γενέθλιά μου σε εσάς, στον Ερυθρό Αστέρα, στη Σερβία και στις οικογένειες σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε ακριβώς όπως είμαι.

Κάπου μέσα σε αυτή τη χρονιά, κάτι άλλαξε ανάμεσά μας. Αρχίσαμε να πιστεύουμε περισσότερο ο ένας στον άλλον. Μάθαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πιο δυνατά, πιο ανοιχτά.

Σε ευχαριστώ, Κάλινιτς, που με πήρες υπό την προστασία σου ως τον ανεπίσημο μαθητή σου στη σερβική ιστορία. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας και οι ατελείωτες ερωτήσεις μου για την Οθωμανική Αυτοκρατορία

Ανάμεσα στο να μαθαίνω την ιστορία σας, να τρώω στα τοπικά σας εστιατόρια, να μιλάω με τους φιλάθλους μετά τους αγώνες και να βλέπω τα παιδιά που εμφανίζονταν κάθε μέρα στις προπονήσεις, κάτι μέσα μου ξύπνησε. Με κάνατε να θέλω να σας δώσω τα πάντα.

Μου μάθατε κάτι και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Μαθαίνοντας τις ατέλειές σας, έμαθα να αποδέχομαι και τις δικές μου. Μαθαίνοντας να σας αγαπώ πιο ανοιχτά, έμαθα να αγαπώ περισσότερο και κομμάτια του εαυτού μου.

Υπήρξαν στιγμές που πίστεψα ότι η φωτιά μέσα μου έσβηνε, αλλά εσείς την αναζωπυρώσατε ολοκληρωτικά. Και ελπίζω πως αυτά τα δύο τελευταία χρόνια κατάφερα κι εγώ να σας προσφέρω κάτι πίσω.

Όπου κι αν με οδηγήσει η ζωή, η Σερβία θα νιώθει πάντα σαν σπίτι μου.

Πολλοί από εσάς ανοίξατε για μένα τα σπίτια και τις οικογένειές σας. Στον καλύτερό μου φίλο εδώ, ξέρεις ποιος είσαι. Εσύ και η οικογένειά σου με στηρίξατε σε πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μάθετε ποτέ. Γι’ αυτό, θα είμαστε πάντα οικογένεια.

Και προς τους φιλάθλους: ευχαριστώ. Σε κάθε ψηλή κορυφή και σε κάθε δύσκολη στιγμή, ποτέ δεν γυρίσαμε πραγματικά την πλάτη ο ένας στον άλλον. Η αγάπη δεν είναι φτιαγμένη για να είναι τέλεια, είναι φτιαγμένη για να παλεύεις γι’ αυτήν.

Αυτό δεν είναι αντίο.

Είναι απλώς… εις το επανιδείν.

Για πάντα ο Λύκος σας»

https://www.instagram.com/p/DZBMUHdCtDO/
COMMENTS
LATEST NEWS
19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ και Έβερτον ετοιμάζουν πρόταση για Βαγιαννίδη - Τι ισχύει με τη ρήτρα του Παναθηναϊκού

18:52 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νέος υποψήφιος για τη θέση του Πίτερς - «Ένας εκ των Κόλσον ή Κι θα τον αντικαταστήσει»

18:44 EUROLEAGUE

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα

18:33 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Στόχος της Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ουνάι Λόπεθ»

18:24 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θάνατού του

18:10 ΣΠΟΡ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο τένις: Επιστρέφει στην ενεργό δράση η Σερένα Ουίλιαμς!

18:06 NBA

Ο Βαλαντσιούνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη!

18:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναλαμβάνει τον πάγκο της Λιλ ο γιος του Αντσελότι

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι, Μπολόνια και Σαμπντόρια αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου: «Για πάντα στις καρδιές μας»

17:42 ΣΠΟΡ

Ατανασίεβιτς: «Από τον Ολυμπιακό δεν με άφηναν να συναντήσω τον Ομπράντοβιτς σε αγώνα»

17:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας

17:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: «Επέδειξε μοναδικό ήθος, θα τον θυμούνται όλοι…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας